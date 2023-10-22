موعد تنازل مرشح عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

مع بداية شهر نوفمبر المقبل، يقترب موعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وبدء الحملات الانتخابية والدعاية لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يمكن حتى بعد بدء الدعاية الانتخابية، أن يتنازل مرشح لمرشح آخر.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن لأي مرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية لمرشح آخر، وذلك بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2023، وذلك قبل 15 يومًا فقط من بداية الاقتراع.

وتنشر التنازل بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وبعدها، تبدأ فترة الصمت الدعائي، ثم بداية الاقتراع في الخارج مع بداية شهر ديسمبر نهاية العام الجاري.

تجرى الانتخابات في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.