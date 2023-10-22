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«مستقبل وطن» يناقش الانتخابات الرئاسية في اجتماع أمانة العلاقات المركزية

كتب:

محمد أباظة
01:37 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
اجتماع أمانة العلاقات العامة المركزية بحزب مستقبل وطن

اجتماع أمانة العلاقات العامة المركزية بحزب مستقبل وطن

عقدت أمانة العلاقات العامة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء سيد فريد، اجتماعا تنظيميا، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة، بمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة المركزية، وبحضور أمناء العلاقات العامة في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والمنيا والفيوم.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة العلاقات العامة خلال الفترة المقبلة، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، فضلا عن تقييم عمل تلك المحافظات خلال الفترة الماضية.

وأشادت الدكتورة نجلاء سيد فريد، بالجهد المبذول والذي يليق بمكانة حزب مستقبل وطن، مثنية على حالة الحراك التي يشهدها الحزب والتي تليق بكونه الحزب الأكبر في مصر.

وناقش الاجتماع خلق كوادر جديدة والاعتماد على العناصر المميزة، وتكثيف قنوات الاتصال لخدمة المواطن في المحافظات كافة والمراكز والقرى عبر التواجد الفعال على الأرض خاصة في تلك الفترة المفصلية، لخدمة الوطن.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.