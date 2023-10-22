موعد تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، غدًا الاثنين، الموافق 23 أكتوبر، تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

الوطنية للانتخابات.. تظلمات المرشحين المستبعدين

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين تستمر لمدة يومين على أن يتم فحصها والبت فيها اعتبارًا من يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري.

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي اعتراضات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلقي أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ظل التقدم للانتخابات الرئاسية 4 مرشحين.

وانتهت أمس السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنَّ قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، أفرد يومي 17 و18 الماضيين من شهر أكتوبر الجاري، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً.