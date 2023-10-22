إعلان قائمة المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية اليوم

تُخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المُرشح المُستبعد من خوض الانتخابات بقرار استبعاده والأسباب وراء ذلك.

أسباب الاعتراض

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أنّ كل من تقدم بطلب للترشح الاعتراض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان الأسباب وراء الاعتراض، وذلك بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الاثنين الماضي.

وفُتح باب تلقي الاعتراضات على المرشحين يوم 17 و18 أكتوبر، وبعد غلق الباب بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في فحص الاعتراض المقدم.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في الفترة بين 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشحين عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.

وتستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون على الانتخابات الرئاسية يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.