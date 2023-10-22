عقد اختبارات تأهيلي الدكتوراة بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد

أقيمت لجان اختبارات تأهيلي الدكتوراه للطلاب المتقدمين بجميع أقسام كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

نائب رئيس الجامعة يحضر تأهيلي الدكتوراه

حضر اختبارات تأهيلي الدكتوراه، الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد، إلى جانب كوكبة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعات مصر.

اختبارات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد

وأشار الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، والمشرف العام على اختبارات تأهيلي الدكتوراه، بأن ذلك يأتي تطبيقًا لتوجيهات قطاع التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، وفي إطار استراتيجيه تطوير جودة تعليم القطاع الرياضي، وتوجهات كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد وضمن خطة عمل قطاع الدراسات العليا والبحوث، في الارتقاء بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.