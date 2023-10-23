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فرص عمل لـ4 تخصصات طبية في «صحة الإسكندرية».. المواعيد وطرق التقديم

كتب:

كيرلس مجدى
03:05 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
فرص عمل طبية في الإسكندرية

فرص عمل طبية في الإسكندرية

أعلنت إدارة الطب العلاجي مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن حاجتها لشغل 4 تخصصات طبية عن طريق الندب أو التكليف للعمل بديوان مديرية الشئون الصحية، والتي تعد فرصا مناسبة لعدد كبير الأطباء في تلك التخصصات المطلوبة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية عن تفاصيل فرص عمل لـ4 تخصصات طبية في الإسكندرية من حيث مواعيد وطرق التقديم وشروط القبول بحسب الإعلان الرسمي من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

وظائف طبية خالية في الإسكندرية

تمثلت الوظائف الطبية الخالية في الإسكندرية المطلوبة بصفتي الندب أو التكليف للعمل بديوان مديرية الشئون الصحية كالتالي:

- أطباء بشربين

- صيادلة

- أطباء أسنان

- أطباء علاج طبيعي

شروط التقدم للوظائف الطبية الخالية في الإسكندرية

وتمثلت شروط التقدم للوظائف الطبية الخالية في الإسكندرية أن يكون من الحاصلين على شهادات في المجال الإداري: «إدارة مستشفيات، مكافحة عدوى، جودة، MBA».

مواعيد وطرق التقديم للوظائف الطبية الخالية في الإسكندرية

يتم التقديم عن طريق ارسال السيرة الذاتية على البريد الاليكتروني التالي: AlexHealthDirectorate@gmail.com

وذلك في الفترة من 22 أكتوبر 2023 و حتی 11 نوفمبر 2023.

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بقلم كيرلس مجدى