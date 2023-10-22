صور جوية تظهر حجم الدمار الكبير بسوق النصيرات وسط قطاع غزة

مشاهد مؤلمة ومؤثرة تعرض لها أهالي غزة منذ بداية قصف الاحتلال الإسرائيلي الجوي العنيف بشكل متواصل، لم يتوقف حتى يومنا هذا، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى حدوث دمار هائل في المباني السكنية.

صور جوية تظهر حجم الدمار بسوق النصيرات

بيَّنت صور جوية تم التقاطها بالكاميرات، مدى الدمار الذي تعرضت له سوق النصيرات وسط قطاع غزة، إذ تحولت المباني إلى اللون الأسود والأتربة وكان ذلك نتيجة الغارات الإسرائيلية التي بثت الرعب والدمار في جميع أنحاء المنطقة وأدى لتدمير المباني السكنية والأسواق والمساجد وفقا لما نشره «تليفزيون فلسطين».

وكشفت الصور التي تم التقاطها من غزة مشاهد مروعة، بما في ذلك مبانٍ سكنية بأكملها تحولت إلى حفر في الأرض، وآباء يبكون أطفالهم القتلى في المستشفيات المكتظة، إذ أصبحت الشوارع مدمرة، وتعاطف مع تلك الصورة عدد كبير من راود مواقع التواصل الاجتماعي، والجميع يطلبون الدعاء لأهالي الشعب الفلسطيني.

معاناة أهالي غزة من قصف الاحتلال

ما زال أهالي غزة يعانون من قصف الاحتلال الإسرائيلي والجرائم البشعة التي ارتكبها في حقهم، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هذه الجرائم لم تمنعهم من التعبير عن مدة حبهم لبلدهم، حيث انتشر مقطع فيديو لاطفال طغار وهم يلعبون «لعبة الشهيد» ويرددون «الشهيد حبيب الله»، وتعاطف معهم الجميع، ليصفوهم بالأبطال، كما أن هناك مقطع فيديو للأطفال الذين كانوا يجلسون داخل مستشفى الشفاء وأمامهم اللوحات الورقية وألوان التظليل من أجل التعبير عما بداخلها، فالبعض رسم علم فلسطين والبعض الآخر رسم القدس، ومنهم من رسم بيوتهم.