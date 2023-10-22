محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام الموارد البشرية بالديوان العام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أقسام الموارد البشرية بالديوان العام، حيث تابع سير العمل بأقسام الموارد البشرية «الملفات، الترقيات، التعينات، المرتبات، الموازنة، التنقلات، الإجازات، التقارير، المعاشات، العلاوات، رعاية العاملين».

جاء ذلك بحضور جمال فهمي، مدير عام الموارد البشرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

تطوير الموارد البشرية بالديوان العام

أكد محافظ كفر الشيخ، على تطوير الموارد البشرية بالديوان العام، ووضع البنية المعلوماتية اللازمة لربطها بالتحول الرقمي، والمراكز التكنولوجية، من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلًا على الربط بين الموارد البشرية والإدارات الأخرى بالديوان، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية بدائرة المحافظة، لتقديم الخدمة المتميزة وتحقيق معايير الجودة وقيم الشفافية في تقييم أداء العاملين، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص، مشيرًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق كمنظومة متكاملة للنهوض والارتقاء بالعمل ولتحقيق الصالح العام.