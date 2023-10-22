جامعة أسيوط تنظم سلسلة ندوات توعوية حول سبل مكافحة المخدرات

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وكلية الحقوق، اليوم الإثنين 22 ندوة تثقيفية وتوعوية حول مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب، ضمن رؤية مصر 2030، على مستوى الكليات، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط،

قيادات الجامعة تشارك في الندوة التثقيفية

أقيمت الندوة بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سيد مشرف عام محافظة أسيوط بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة العاملين والطلاب بالكلية.

زيادة الوعي للطلاب

أوضح الدكتور المنشاوي، أن الندوة تستهدف زيادة الوعي بين الطلاب بأضرار آفة المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، في إطار الدور التوعوي للجامعة؛ للحد من ظاهرة الإدمان والتوعية بمخاطرها، مضيفاً ان الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بمختلف كليات الجامعة لتوعية الطلاب والعاملين بمخاطر وآثار الإدمان، فضلاً عن نشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق كمعيار حقيقي لرقي الإنسان ودرعه الواقي ضد المخاطر الاجتماعية المحتلفة.

مكافحة وعلاج الإدمان

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس لجنة مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، أن الندوة ناقشت طرق العلاج والوقاية والـتأهيل الإجتماعي للحد من المخدرات وطرق الاقلاع منها، كما ألقت الضوء على أنواع المخدرات وآثارها السلبية على الصحة العامة للفرد وما يمكن أن تؤدي إليه من دمار شامل لأجهزة الجسم، فضلاً عن الآثار النفسية على الفرد والمجتمع.

مخاطر المخدرات

وأوضح الدكتور دويب حسين، أن الجامعة كمؤسسة حكومية مستمرة في دورها التوعوي من خلال تنفيذ سلسلة من الندوات والحملات للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان وتأثيرها السلبي على متعاطيها.

ندوات توعية بمخاطر الإدمان

ومن جانبه، أشاد محمد سيد مشرف عام محافظة أسيوط بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإدارة الجامعة؛ لحرصها على دعم ومساندة الكليات في إقامة ندوات توعوية وتثقيفية؛ لبناء وتنمية وعي الشباب بالحملات الخارجية الممنهجة؛ لتغييب وعيه، وتدمير صحته.