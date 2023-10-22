أئمة أوقاف أسيوط يرفعون علم مصر وفلسطين في انطلاق برنامج البناء الثقافي

رفع أئمة مديرية أوقاف أسيوط، علم مصر وفلسطين، خلال انطلاق اللقاء الثاني لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، المنعقد بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

تشكيل الوعي المستنير

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال انطلاق اللقاء الثاني إن الأئمة يسهمون في تشكيل الوعي المستنير وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم، معربا عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مؤكدًا أن الدعاة في الحقيقة هم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء، ويسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم، كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف البارزة والمتميزة، واهتمامها بالبناء الثقافي لهم.

البناء الثقافي للمجتمع، وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الدعوة إلى الله عز وجل لها مكانة عظيمة، وفضيلة كبرى، فهي مهمة الأنبياء والرسل، مشيرا إلى أن العلم من أعظم المقوّمات للداعية الناجح، وأحد أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل، فقال سبحانه: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ»، كما أكد أن البناء الثقافي من أهم المهمات، وأعظم الواجبات، ليكون الداعية على بصيرة بأحوال الناس وواقعهم.