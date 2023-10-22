انطلاق المسابقة الثقافية للمواهب الصغيرة بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ المسابقة الثقافية في اكتشاف المواهب الصغيرة بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية، التي تُقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الفائزين يشاركون في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أنّ مديرية الشباب والرياضة تحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والدينية، بهدف دعم وتنمية مهارات النشء بالمراكز، مشيرًا إلى أنّ تلك الأنشطة تخلق مناخًا مناسبًا للطلائع من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، لافتًا إلى أنّه تم تصعيد الفائزين للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

المسابقة الثقافية لاكتشاف المواهب بمراكز الشباب

تجرى المسابقة الثقافية لاكتشاف المواهب الصغيرة بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وفرق العمل بالإدارة ومراكز الشباب.