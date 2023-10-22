مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله: اقتحامات وقصف جوي إسرائيلي على الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الضفة الغربية ما زالت تتصاعد، وهناك 90 شهيدًا بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، وبداية عملية طوفان الأقصى.

الجرحى في الضفة ارتفع عددهم إلى أكثر من 1300 جريح

أضافت خلال إفادتها على الهواء مباشرة، أن الجرحى في الضفة ارتفع عددهم إلى أكثر من 1300 جريح، وشهد مخيم جنين غارة جوية استهدفت مسجد الأنصار، أسفرت عن استشهاد شابين وصلا المستشفى كأشلاء، لم يتم التعرف عليهما بسهولة، موضحًا أن هناك اقتحامات ليلية لقوات الاحتلال، وإلقاء القبض على عدد من النشطاء، وفي مخيم عسكر بنابلس جرى استهداف 5 شهداء من الفجر حتى الآن.

اعتقال 65 شخصًا ما بين أسرى محررين

أوضحت أنه جرى اعتقال 65 شخصًا، بين أسرى محررين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وكوادر لحركة حماس ونواب في المجلس التشريعي، وضمت هذه الحصيلة من اعتقالات اليوم رئيس بلدية مدينة البيرة إسلام الطويل.