«بطلة على خط النار».. مراسلة «القاهرة الإخبارية» تنقل صوت الفلسطينيين إلى العالم

بنبرة ثابتة يشوبها الحزن على ما يحدث في قطاع غزة، وملامح يكسوها الحزن، خوفًا على أحبتها من القصف الإسرائيلي، رصدت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بغزة، مشاهد القصف الذي راح ضحيته الآلاف، وصوت المكلومين والشهداء إلى العالم أجمع.

نشرت القاهرة الإخبارية تقريرًا، عن مراسلتها بقطاع غزة، منى عوكل، التي تحمل مسؤوليات عديدة، تجعل من استمرارها أمرًا لا يحتمل الجدل، فهي تعيش معاناة صعبة وسط النازحين في القطاع، حتى تنقل أصواتهم للعالم.

تعيش «عوكل» معاناة النزوح من مكان لآخر

معاناة النزوح، من مكان لآخر بحثًا عن الأمان، عاشتها المراسلة منى عوكل، وتدفعها رغبة البقاء حتى تكون صوتهم، وتنشغل لساعات طويلة في نقل الحدث بالصوت والصورة، متجاهلة مشاعر الخوف والضعف، إلا فيما يتعلق بأحبتها.

تحاول «عوكل» الاطمئنان على أسرتها

عندما تسمع «عوكل»، صوت قصف جديد، يتوقف بها الزمن حتى يحالفها الحظ، للاتصال بأسرتها والاطمئنان عليهم، في ظل تعطل شبكات الاتصال، لتعود إلى الحياة مرة أخرى.

«عوكل» صوت الشهداء للعالم أجمع

وبعد إخلاء مكتب قناة القاهرة الإخبارية في غزة، نتيجة الاستهداف، استقرت «عوكل» مع زملائها في المستشفيات، تقضي ساعات طويلة بلا ماء للشرب ولا طعام إلا قليل، وتتشارك مع النازحين الأماكن القليلة، لتشهد على آلام المكلومين والمصابين وجثامين الشهداء، التي تحملها أمانات بعد اليأس، أن تكن صوتهم للعالم أجمع.