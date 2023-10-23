عيادات خارجية مسائية في مستشفى مطروح العام.. اعرف المواعيد والأسعار

بدأت مديرية الصحة في محافظة مطروح في فتح خدمة جديدة للمواطنين العيادات الخارجية في الفترة المسائية، داخل مستشفى مطروح العام، بأسعار رمزية الكشوفات لجميع أهالي مطروح وزائريها، في ظل حرص وزارة الصحة علي تقديم المزيد من الخدمات الطبية المتميزة في مطروح.

تخصصات العيادات الخارجية في مستشفى مطروح العام

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العيادات الطبية المسائية في مستشفى مطروح العام تضم العديد من التخصصات الطبية ومنها المخ والأعصاب والباطنة والرمد والجلدية، وجراحة التجميل والأوعية الدموية والمسالك، والأسنان والعلاج الطبيعي، والأطفال بالإضافة إلى عيادة الغيار.

مواعيد الكشف بالعيادات المسائية في مستشفى مطروح العام

وحددت مديرية الصحة بمطروح مواعيد الكشف من خلال جدول جرى وضعه وإعلانه بشأن العيادات المسائية بمستشفى مرسى مطروح العام، على أن يبدأ مواعيد العمل يومياً من الساعة 7 مساء، وحتى الساعة 9 مساء.

أسعار الكشف في العيادات المسائية

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن الكشوفات في العيادات الخارجية بجميع التخصصات الطبية هي موحدة وبأسعار بسيطة للمواطنين، على أن يكون كشف الأخصائي 25 جنيها، وكشف الاستشاري 45 جنيها.

تقديم الخدمات الطبية المتقدمة في مستشفيات مطروح

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم الخدمات المتقدمة في المستشفيات بمطروح وعلى رأسها مستشفى مطروح العام كأكبر مستشفى بنطاق المحافظة، ومدها بأحدث الأجهزة الطبية مثل الأشعة المقطعية، وإجراء عمليات جراحية في جراحة التجميل للأطفال وتشوهات العيوب الخلقية، واستمرار تقديم جميع الاحتياجات من كوادر طبية وخدمات ومعدات ومستلزمات طبية، لرفع مستوى الخدمات في مستشفى مطروح العام وكذلك المستشفيات المركزية في المدن كمستشفى الحمام والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيوة والنساء والتوليد والأطفال التخصصي، والتعريف بجميع الخدمات الجديدة للمواطنين والحرص على وصول الخدمة لجميع أهالي مطروح في المدن والقرى.