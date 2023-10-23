‏إنجي علاء عن زيارتها لمستشفى الناس: الأطفال المرضى زي الملايكة

أثنت الكاتبة إنجي علاء، على الجهود الضخمة التي تشهدها مستشفى الناس، لعلاج أمراض القلب، إذ حرصت على زيارة المستشفى، لدعم الأطفال المرضى هناك.

وقالت إنجي علاء، لـ«الوطن»: «فخورة بالمجهود العظيم المبذول سواء على المستوى الطبي أو الخدمي، في مستشفى الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان، هناك شفت أفضل عناية ودعم نفسي مقدم للأطفال وأهاليهم».

إنجي علاء: «شاركوا بالتبرع علشان مرضى مستشفى الناس»

وتابعت: «انبهرت بمستوى التقدم الطبي والاهتمام بأدق التفاصيل لمساعدة المرضى، حقيقي كنت حاسة أني وسط ملايكة من المرضى والدكاترة والممرضين وكل العاملين هناك، فعلا حاجة تفرح على أرض مصر، بس التحدي كبير وعشان المستشفى تكمل وتستقبل عدد أكبر ويقدروا يقضوا على قوائم الانتظار ياريت اللي يقدر معانا يقف جنبهم ويشارك بالتبرع».

وأضافت: «ارسم ضحكة على وش مريض باللي تقدر عليه، يارب اشف كل مريض وكن عونا لأهلنا في غزة وانصرهم يارب يا كريم».

وتُشارك إنجي علاء، في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، من خلال مسلسل جديد، يحمل اسم «الراكون»، بطولة الفنان يوسف الشريف، وإخراج ماندو العدل، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.