هاني شنودة يتألق على مسرح مكتبة الإسكندرية بأشهر المقاطع الموسيقية

أحيا الموسيقار هاني شنودة حفلا موسيقيا مساء اليوم، بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرين الذي ينظمه مركز الفنون التابع للمكتبة.

وشهد الحفل تقديم باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي اشتهر بها وعدد من موسيقى تترات الأفلام التي تميز بها خلال مشواره الفني بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ولفيف من محبيه.

شنودة: وجودي ردا لجميل مكتبة الإسكندرية

وعبر الموسيقار هاني شنودة خلال حفله بسعادة داخل مكتبة الإسكندرية، لافتا أن وجوده يأتي ردا لجميل المكتبة، حيث إنها كانت السبب في ترشيحه إلى جائزة الدولة التقديرية، مقدما الشكر لكل من ساهم في ترشيحه بها وعلى رأسهم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

هاني شنودة الملحن المصري

الجدير بالذكر أن هاني شنودة هو ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وفي عام 1977 كون فرقة المصريين، تخرج من كلية الموسيقي عام 1966م وبعد ذلك دخل المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفتوار.

واشترك مع فرقة «البلاك كاتس»، كما قدم محمد منير، ولحن له 4 أغان في أول ألبوماته «علموني عينيكي» ووزع أغاني الألبوم بالكامل، كما لحن له في الألبوم التاني «بنتولد» ثمان أغان ووزع الألبوم كاملًا.