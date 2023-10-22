قصواء الخلالي: الكيان الصهيوني يعاني التخبط منذ أحداث 7 أكتوبر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكيان الصهيوني منزعج من الموقف المصري على المستويين السياسي والشعبي، إذ استطاعت تحجيم ما يحدث في غزة، وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كان الكيان الصهيوني يرغب في تنفيذ مخطط إبادة الشعب الفلسطيني أو ترحيلهم خارج أراضيهم، وإقحام مصر في المشهد.

الكيان الإسرائيلي جُن جنونه

أضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الكيان الإسرائيلي جن جنونه من إيصاله لهذا الحرج الداخلي بسبب أفعاله، لأنه تعرض لانتكاسة كبرى وجديدة في شهر أكتوبر من الفصائل الفلسطينية، ومن ثم هم متخبطون منذ 7 أكتوبر.

التخبط يسيطر على الكيان الإسرائيلي

ولفتت الإعلامية إلى أن المشهد الداخلي في الكيان الإسرائيلي متخبط، وهناك أزمة كبيرة داخلية بين الشعب والحكومة، وهناك ردود فعل وانفعالات ومظاهرات كبيرة، ويوجد نزوح جماعي إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أنه رغم ضرب الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني لعدم إيصال المساعدات، إلا أن المعبر فتح والمساعدات مرت أمس واليوم، وتستمر غدا أيضا.