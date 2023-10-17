قصواء الخلالي: مصر الدولة الوحيدة التي تتصدى لما يحدث في فلسطين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن العالم يقف الآن على قدم وساق من أجل القضية الفلسطينية أو تحقيق مصالحه، لافتة أن مصر تتصدى بقوة بحثا عن أمنها القومي، لذلك منذ الأيام الماضية ومنذ اشتعال الأزمة والتدمير والأذى والاجتياح النفسي والعسكري لغزة والقضية الفلسطينية بشكل كامل تجد أن موقف مصر واضح ومعلن.

مصر تتبنى القضية الفلسطينية تاريخيا

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية تاريخيا، وحاليا إنسانيا ودبلوماسيا وسياسيا، وليس هناك دولة تفعل مثل هذه الأدوار سوى مصر، حيث يتحرك الجميع من أجل مصالحه بالحدود التي تناسبه.

وأشارت إلى أن هناك دولاً لها مصالح كثيرة مثل الإعلام الغربي، الذي يذيع أشياء مع توجهاته، وهذا ينذر بأن العالم ضد القضية الفلسطينية.

مصر هي الدولة الوحيدة المتصدية

وأوضحت أن هناك بعض الدول فقط تدافع بشكل إنساني وسياسي وفاعل، لكن هناك دولة واحدة متصدية، وهي مصر، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتصدى لما يحدث ضد فلسطين وإنهاء معاناته.