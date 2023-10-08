لطيفة تتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد القصف الإسرائيلي: «قلبي معاكم»

دعمت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشعب الفلسطيني بعد الهجمات الإسرائيلية والتي نتج عنها أكثر من 350 شهيدًا فلسطينيًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

وكتبت لطيفة قائلة: قلبي معاكم يا أهلنا في غزه وكل فلسطين ربي معاكم ويحميكم وينصركم الأقصى غزة.

بيت حانون تحت القصف الإسرائيلي

وتعرضت فلسطين صباح اليوم إلى هجمات من اسرائيل نتج عنها استشهاد 350 فلسطينيا كما ذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، أن عدداً من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.