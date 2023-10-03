الجمهور يشيد بأغنية «سحابة صيف» للمطربة لطيفة: «رائعة»

إشادات عديدة شهدتها أغنية لطيفة الجديدة «سحابة صيف» التي طرحتها أول أمس، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ضمن ألبوم لطيفة 2023.

تعليقات الجمهور على أغنية سحابة صيف

ونشرت لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الأغنية وعلقت عليها قائلة «سحابة صیف وھتعدي وھتعدي ونرجع تاني من تاني، ولا تستغني یوم عني وھنعدي ولا أنساك وتنساني. لطيفة سحابة صيف، دلوقتي على اليوتيوب والمنصات الموسيقية، كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي».

وانهالت تعليقات الجمهور على منشور لطيفة، إذ قال أحدهم «رائعة وبالتوفيق للفنانة المتألقة دائما أحلى وأجمل فنانة». وعلق آخر: «زي القمر والغنوة قمرين مبروك يا حبيبي». وقال تعليق: «إنتي يا ست لطيفة دايما متألقة ومبدعة في كل أغنياتك يارب تكوني طول العمر». وقال آخر: «الغنوة رائعة».

لطيفة وحفل قرطاج

وحققت لطيفة نجاحا كبيرا بحفلها الغنائي في قرطاج ، الذي رفع شعار كامل العدد، وأعربت عن سعادتها بنجاح الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «قمة سعادتي في حياتي لما أكون في وسط جمهور نحبه ويحبني إن شاء الله يا رب دايما مفرحيني بحياتي بحبكم وإن شاء الله أشوفكم قريب».