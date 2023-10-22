خبير سياسات دولية: أصوات عاقلة في أمريكا تحذر من انسياق «بايدن» وراء إسرائيل

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، في تعليقه على مقالة لـ«توماس فريدمان»، أحد اليهود الأمريكيين، إنه كاتب مشهور في نيويورك تايمز ويتميز بمقالات متسلسلة وتناول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في مقالاته وكانت وجهة نظره ضرورة رحيل «نتنياهو» لإنهاء الأزمة بسبب عدم عقلانيته وعدم قدرته على اتخاذ قرار يمس اسرائيل، وأنَّ من يملك القرار مع «نتنياهو» جميعهم يتصفون بالتشدد واتخاذ قرارات غير عقلانية.

«سنجر»: تحذيرات سابقة لـ«بايدن» من غزو واقتحام غزة

وأشار «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى تحذيرات لـ «بايدن» من غزو واقتحام غزة وأنه لا يجب ذلك بسبب التكلفة الكبيرة وهذه الآراء رافضة للحرب حتى قبل عملية طوفان الأقصى وهي آراء متكررة في الولايات المتحدة منذ فترة، فيما تناول «توماس فريدمان» في مقالته بأنَّ: «السياسات الإسرائيلية تأخذ الأمريكيين بعمى وتجرفها إلى تنفيذ وتقديم دعم يهدد على المدى الطويل المصالح الأمريكية».

«نيويورك تايمز» تحذر الرئيس الأمريكي «جو بايدن» من استمرار دعم الكيان المحتل

وتابع خبير السياسات الدولية، «نيويورك تايمز تحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أنَّ إسرائيل على وشك ارتكاب خطأ فادح، والولايات المتحدة بانجرافها وراء أعمال إسرائيل ودعمها تهز صورتها أمام العالم وتضر مصالحها، فواشنطن تقدم نفسها للعالم على أنها دولة كبيرة تهيمن على النظام الدولي وتطبق معايير العدل وحقوق الإنسان، ورغم ذلك تدعم انتهاكات الاحتلال ضد غزة».