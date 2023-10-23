10 معلومات عن شروط التقديم في مسابقة المبدع الصغير.. مستمر لنهاية ديسمبر

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تواصل أعمال التقديم في مسابقة المبدع الصغير خلال دورته الرابعة بمستوياتها المختلفة والتي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.

معلومات عن شروط وكيفية التقديم في مسابقة المبدع الصغير

وفي هذه السطور نقدم أبرز 10 معلومات عن شروط وكيفية التقديم في مسابقة المبدع الصغير في دورته الرابعة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثان.

- تقدم الأعمال باللغة العربية فقط ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوي (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاث أشخاص).

- وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

- يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

- في حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا وتستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوف شروط الجائزة.

- التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg) و«التقدم يدويًا» بفلاش ميموري يوضع عليه العمل وملف BDF يتضمن (استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة واضحة لشهادة ميلاد المتقدم).

- يتم إرسال الأعمال من خلال البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة» (لا تسترد الفلاشات أو أوراق التقدم) وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.

- للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على فيس بوك أو الموقع الإلكتروني (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944) .