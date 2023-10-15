لماذا لا ينصح الخبراء بشراء سيارة جديدة؟.. 5 خطوات ضرورية لاقتنائها مستعملة

عند التفكير في شراء سيارة، يقع الكثير في حيرة بين شرائها جديدة، أو مستعملة، وهو الأمر الذي يتحدد في غالب الأحيان وفقًا لميزانيتهم، ولكن كثيرًا من الخبراء ينصحون دائمًا بشراء سيارة مستعملة؛ معللين ذلك بمجموعة من الأسباب.

لماذا لا ينصح الخبراء بشراء سيارة جديدة؟

يقول المليونير العصامي ديفيد باخ، أحد أكثر الخبراء الماليين الموثوقين في أمريكا، لـ«سكاي نيوز عربية»، مجيبًا عن هذا التساؤل، إن قيمة السيارة الجديدة تبدأ في الانخفاض، منذ الدقيقة الأولى التي تخرج فيها من صالة العرض، وبدء المشتري قيادتها، وبمرور العام الأول على شرائها فإنها تفقد من 20 إلى 30% من قيمتها، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 60% خلال 5 سنوات من شرائها، وبذلك فإن قرار شراء سيارة جديدة، قد يكون أسوأ قرار مالي يمكن للفرد أن يتخذه في حياته.

خطوات يجب عليك اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

إذا كنت اقتنعت برأي الخبراء في عدم شراء سيارة جديدة، يجب عليك الحذر عند الإقدام على خطوة شرائها مستعملة، إذ بين المهندس محمد عبدالصمد خبير السيارات، مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة؛ لعدم الوقوع في فخ النصب والاحتيال، وهي كالتالي:

- يجب أن تكون السيارة من الموديلات الجديدة التي لا تبعد عن 5 سنوات.

- يجب أن يكون للسيارة توكيل معتمد، أو مراكز خدمة.

- أن يكون لها أوراق تؤكد عمل الصيانة داخل مركز الخدمة.

- قبل شراء السيارة يجب تحديد نوعها، وسنة الصنع، ومتوسط السعر حسب إمكانية كل مشتري.

- يجب التأكد من الجسم الخارجي للسيارة، وتدقيق النظر على الجانبين وسقف السيارة للتأكد من سلامتهم، وهناك العديد من مراكز الخدمة المتخصصة في هذا الأمر.

- الاستعانة بفني لفحص السيارة، أو عمل فحص شامل لها داخل أحد المراكز المتخصصة.

- الاطمئنان على الشاسيه، والتأكد من سلامة الأجزاء الميكانيكية للسيارة، والمحرك وكفاءته.

- فحص صالون السيارة بدقة، والتأكد من عدم وجود أي تلف داخله.

- فحص عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، والتأكد من سلامة اللمبات الموجودة بالتابلوه.

- التأكد من سلامة أجزاء السيارة السفلية.