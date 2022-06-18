تعرف على شروط قرض السيارة من المصرف المتحد.. 6 مستندات مطلوبة

أعلن بنك المصرف المتحد عن شروط وتفاصيل الحصول على سيارة جديدة بالتقسيط من خلال البنك بأسعار فائدة متغيرة، وقال البنك فى بيان لراغبي الحصول على سيارة جديدة بالتقسيط إن التمويل يصل إلى 90% من ثمن السيارة.

وأضاف بنك المصرف المتحد أن معدل الفائدة تنافسي لتمويل السيارة الجديدة، ويبدأ التقسيط من 6 أشهر إلى 6 سنوات، ويصل مبلغ تمويل القرض السيارة إلى 90٪ من قيمة السيارة.

وأتاح بنك المصرف المتحد تقديم عرض سعر سيارة للمصرف من أي وكيل معدل فائدة خاص للعملاء المحول رواتبهم/ أقساطهم طرف المصرف المتحد.

الحصول على قرض السيارة من المصرف المتحد

ونشر بنك المصرف المتحد الاشخاص اللذين يحق لهم الحصول على قرض السيارة وهم أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات و الافراد ذوي الدخول الشهرية والمهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات والـفراد ذوي الدخول الشهرية.

وأعلن بنك المصرف المتحد على الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة:

- كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن أخر 6 أشهر

- السجل التجاري او شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة

- بطاقة ضريبية سارية و إقرار ضريبي

- خطاب مفردات المرتب

- كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري

- تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب القسط

البنك المركزي يعلن عن سعر الفائدة

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستجتمع يوم 23 يونيو 2022 للنظر فى أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي

وكان البنك المركزي المصري خلال الاجتماع السابق فى شهر مارس 2022 اعلن عن رفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الايداع والاقتراض، كما رفع فى جلسة طارئة سابقة 1% على الايداع والاقتراض وذلك لمواجهة أزمة التضخم المالية التى تواجهها جميع الدول، ما أدى لارتفاع فى الاسعار بجميع السلع وأسعار الشحن والنقل.