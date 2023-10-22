حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تلقي المرشحين تبرعات لحملاتهم الانتخابية، وحددت أن كل مرشح يستطيع تلقي تبرعات نقدية من الأشخاص، لكن هناك ضوابط وشروطا لتلقي تبرعات الحملات الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تبرعات الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسسية 2024، فيما يلي:

كل ما تريد معرفته عن تبرعات الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

- يمكن للمرشح للانتخابات الرئاسة تلقي تبرعات نقدية أو عينية، بشرط أن يكون من أشخاص طبيعيين مصريين.

- لا يجب أن يتجاوز مقدار التبرع من الشخص 2% من الحد الأقصي المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للدعاية الانتخابية بغرض التأثير في اتجاهات الرأي العام، بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

- يحظر تلقي أي مساهمات من كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو تبرعات من شخص طبيعي أجنبي.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو تبرعات من شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو تبرعات من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

- يجب على المرشح الالتزام بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله.

- على كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.