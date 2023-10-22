حسين لبيب: أنتظر استلام رئاسة الزمالك للرد على الأهلي «فيديو»

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أرسل تهنئة بعد فوزه بالانتخابات، قائلا: «أرسل لنا التهنئة والورود، ونتتظر استلام النادي رسميا للرد على ذلك».

لبيب: الجمعية العمومية لنادي الزمالك لم تنخدع في شيء

وأضاف «لبيب»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك لم تنخدع في أي شيء، مبينا أنها عملت واختارت لصالح النادي، وألقت على عاتقنا مسئولية كبيرة في تحقيق أحلامها وآمالها.

وتابع رئيس نادي الزمالك، أنه لن يتعامل بمبدأ تصفية الحسابات، لافتا إلى أن مصلحة نادي الزمالك فوق كل شيء الفترة المقبلة وهناك روح رياضة واحترام لكل المنافسين والكل مرحب به داخل النادي.

لبيب: كل الاحترام والتقدير لأهالي الصعيد

وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لأهالي الصعيد، مبينا أنه لم يتطاول عليهم، ولم تصدر منه أي إساءة ضد أي شخص ولن يسمح بذلك.

وتابع أنه يمتلك حلما زملكاويا يسعى لتحقيقه، ويعتبر نفسه مشجعا للنادي بخلاف أنه كان لاعبا وقائدا بصفوفه: «حلمي أن يكون نادي الزمالك مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية».

وأوضح أن هناك صورة ذهنية جديدة للزمالك وهي المنافسة الرياضية وليس صراع مع أحد، مبينا أن المجلس الجديد لديه فكر تنظيمي لتحقيق أحلام الفارس الأبيض.

وكشف عن أن نادي الزمالك سيكون له متحدثا رسميا، على أن يواصل مجلس الإدارة عمله ولن يتم اتخاذ أي قرارا دون الاتفاق والتوافق عليه من الجميع.