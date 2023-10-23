عضو كبار العلماء يوضح فضل الصلاة على النبي: تُشفي القلب وتُطهر النفس

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تُطهر النفس من الخبث، وتُشفي القلب من كل مرض يحول بينه وبين ربه، فما زال المؤمن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقى ربه بقلب سليم.

فضل الصلاة على النبي

واستدل جمعة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم)، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن نصلي عليه حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا.

وأوضح «جمعة» أنه ليس هناك حد في الصلاة على النبي، فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، وإن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي فهو خير له، مستشهدا بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: «قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك».