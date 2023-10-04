أمين الفتوى: الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي هي الأفضل

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن صيغة الصلاة على النبي، وقال: أيهما أفضل أصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية عددًا قليلًا؟ أم بغيرها عدداً أكثر؟

الصيغة الإبراهيمة بالصلاة على النبي

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن الصلاة الإبراهيمية هي الأفضل، وهي: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأنه كلما زاد الجهد، وزادت الألفاظ، كلما عظم الثواب».

وتابع : أن الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي لا يحبذ استخدامها في حالة واحدة، وهي أن تسبب مللًا لمن يرددها وتؤدي إلى انصرافه عن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها طويلة ومرهقة، فيفضل وقتها عدم استخدامها.