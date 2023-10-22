أطفال السويس يقدمون عرضا فنيا لدعم القضية الفلسطينية بحضور 3 وزراء

تفقد وزراء «الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية ومحافظ السويس» معرض السلع الغذائية بمبادرة السلع الغذائية المخفضة، لمتابعة توفر السلع وخطة الأسعار، والوقوف على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة السويس، بينها المركز التكنولوجي ومحطة صرف زرب.

مؤتمر صحفي بالسويس

وجرى إقامة مؤتمر صحفي للضيوف، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، للحديث عن إنجازات المحافظة، خاصة بمجال التعليم والصحة.

الأطفال يرددون «أنا دمي فلسطيني» بالسويس

وقدم أطفال السويس عرضين فنيين، خلال افتتاح معرض السلع الغذائية، أولهما على أنغام «أنا دمي فلسطيني» حاملين العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري، ولافتتات كتب عليها اسم فلسطين، واندمج الأطفال بترديد كلمات «أنا دمي فلسطيني» وأغنية «احلف بسماها وبترابها».

وقامت وزيرة التخطيط باحتضان الأطفال، والتقط الوزراء الصور مع الأطفال تعبيرا عن فرحتهم باللقطة المميزة التي قاموا بها في حفل افتتاح المعرض.