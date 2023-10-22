إشادات حزبية بقمة القاهرة للسلام ومواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

إشادات واسعة حصدتها قمة القاهرة للسلام التي أقيمت في مصر، أمس السبت، في الثاني والعشرين من أكتوبر، لمناقشة القضية الفلسطينية، بمشاركة دولية واسعة، من أجل العمل على إحلال السلام في المنطقة، وللتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.

أحزاب تشيد بقمة القاهرة للسلام

ومن بين هذه الإشادات، قال حزب أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قمة القاهرة للسلام عكست الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في التوصل لوضع حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية، ولفتت أن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة جاءت معبرة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما أن كلمته تعد خارطة طريق لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

حزب الجيل الديمقراطي: القمة ستطلق رصاصة الرحمة على صفقة القرن

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قمة القاهرة للسلام، المقرر عقدها غدا بحضور ما يقرب من 31 دولة و3 منظمات دولية؛ فرصة ذهبية لإنجاز ما فشل المجتمع الدولي في حله على مدى عدة عقود، وهو إيجاد سلام دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن قمة السلام ستطلق رصاصة الرحمة على صفقة القرن، وما تضمنته من خطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وأهل الضفة الغربية إلى الأردن من أجل الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، وهو ما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه في أكثر من مؤتمر صحفي.

المصريين الأحرار: لا مجال للتفريط في قضية فلسطين

كما أكد حزب المصريين الأحرار متابعته عن كثب لمجريات قمة القاهرة للسلام، وثمن دعوة جمهورية مصر العربية، لحضور قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف ضمان استمرار وصول المساعدات بصورة دائمة، والتفاوض لوقف الصراع العسكري في فلسطين، والوصول لحل نهائي بإقامة الدولتين وفق حدود يونيو 1967.

حزب المؤتمر: مصر تضع خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قمة القاهرة الدولية للسلام، حدث دولي مهم و خطوة عظيمة من الدولة المصرية لحشد الدول لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة لـ القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس الدور البارز والمؤثر الذي تقوم به مصر بالمنطقة من أجل إرساء التوازن وتهدئة الأوضاع بها، ما يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي في الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ووضع خارطة طريق لحل الصراع، خاصة في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ العالم العربي.

حزب إرادة جيل عن قمة القاهرة للسلام: تؤكد مدى تأثير مصر في المنطقة

وقال اللواء محسن الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن قمة القاهرة للسلام أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يضع مصر في مكانتها المستحقة بين الأمم كما أنها رسالة لقوة البعد الاستراتيجي المصري ومدى تأثيره على المنطقة بأكملها، وفكرة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار أمر مرفوض تماما من كل الأطياف كونه يئد القضية الفلسطينية من الأساس ولا يخدمها على الإطلاق.

«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام عبرت عن المصريين

بينما قال أحمد الدقاق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، إن قمة القاهرة للسلام أكدت ثبات الموقف المصري ناحية القضية الفلسطينية، وأن تصفية القضية على حساب دول الجوار أمر مرفوض، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن أكثر من 100 مليون مصري، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكمن في التهجير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان موقفه حازم حاسم تجاه ما يحدث من تصعيد لجنود الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.