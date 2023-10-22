التحالف الوطني: المساعدات الإنسانية تدخل غزة تحت إشراف الأمم المتحدة

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني نشأ منذ عام ونصف ويضم 33 مؤسسة وجمعية مظلة، وهي من أكبر الجمعيات التي تضم 25 ألف جمعية موسعة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المساعدات التي أتت من الخارج أقل مما قدمته الدولة المصرية لقطاع غزة وهو خمس مما قدمته مصر، مما يؤكد أن المصريين في ظهر القضية الفلسطينية، وكل الجمعيات تعمل بجهد كبير.

المصريون لديهم شعور كبير بالقضية الفلسطينية

وأضاف محمود فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن المصريين لديهم شعور كبير لا يوصف تجاه القضية الفلسطينية، والآن نحضر لقافلة مساعدات أكبر من هذه القافلة.

المساعدات الإنسانية تدخل تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المساعدات الإنسانية تدخل عن طريق إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري، مؤكدا أن من يقدم أي مبلغ لأي جمعية سيصل لأهل غزة».