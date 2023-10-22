لميس الحديدي: سرعة اعتذار جيش الاحتلال دليل أنه عامل حساب لمصر

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادثة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لموقع مصري حدودي عن طريق الخطأ قائلة: «لا نقلق ولكن نحذر لأن لدينا جيشا قوياً ولكن حكيما وحينما نجمع بين الصفتين لا بد أن يكون لدينا اطمئنان».

الهزيمة التي طالت الجيش الإسرائيلي على مدار التاريخ

واصلت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة «ON»: «الهزيمة التي طالت الجيش الإسرائيلي على مدار التاريخ كانت من الجيش المصري وإحنا بنتكلم دلوقتي عن قوات مصرية مختلفة تماماً عن أيام حرب 1973 هزموا الجيش الإسرائيلي وكان لسه خارج من حرب يونيو 1967».

جيشنا حكيم وليس كل خطأ نرد عليه

أكملت: «جيشنا حكيم وليس كل خطأ نرد عليه طالما كل طرف عارف قيمة الآخر سرعة إعلان الجيش الإسرائيلي في إصدار بيان اعتذار وإجراء تحقيق هو دليل أنه عامل حساب لمصر وعاوز يأمن من جانبك لإن مصر بتقول كلام جامد ضدك غير متوقع وتضغط في المساعدات عشان تدخل».