عفت السادات: مصر دائما المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

قال النائب عفت السادات، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس لشيوخ، إن ما يحدث في قطاع غزة أمر لا إنساني وغير مقبول، مشيرًا إلى أن مصر قدمت العديد من التضحيات عبر التاريخ لدعم القضية الفلسطينية؛ فهي المدافع عنها.

«السادات»: هناك حشد وهجوم غير طبيعي على مصر

وتابع «السادات»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «الورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك حشدًا وهجومًا غير طبيعيًا على مصر، بسبب تحملها مسؤولية القضية الفلسطينية، وهذا يضغط على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67، وهذا واضح من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام.

«السادات»: الرئيس السيسي يتعامل مع الحرب في غزة بحكمة شديدة

ولفت «السادات» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الحرب في قطاع غزة بحكمة شديدة، ويعي تمامًا المصلحة القومية، مشددًا على ضرورة أن يفسح الشعب المصري للعمل السياسي والدبلوماسي والمخابراتي لأن العلاقات بين الدول تختلف عما يظهر في السطح، معقبًا: «الغرف المغلقة تحتوي على الكثير من الأمور التي لا تظهر في العلن».