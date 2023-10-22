أستاذ علوم سياسية: الشرق الأوسط لن يهدأ إلا بحل القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ مؤتمر «القاهرة للسلام» حدث في ظل دعم الغرب بصورة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن توقيت المؤتمر كان مهما للغاية، لكي نطلع الغرب على الرواية المصرية والعربية لما يحدث في قطاع غزة.

«فهمي»: أطراف قمة القاهرة للسلام

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «الورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء الأحد، أنَّ الأطراف التي حضرت «قمة القاهرة للسلام» تعبر عن مقاربات متباينة، ولم يحدث اتفاق جمعي بين هذه الأطراف على صدور بيان ختامي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر نجح في تسجيل موقف مصري عربي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

عمر دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يزد عن 100 عام

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ عمر دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يزد عن 100 عام، ويرى الاحتلال أن إطالة عمر دولتهم، لن يحدث إلا بتوسعة حدود الدولة الإسرائيلية، وهذا يفسر فكرة سعي الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، باتجاه مصر.

ولفت إلى أن إقليم الشرق الأوسط مضطرب، ولن يهدأ الإقليم إلا بحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن فكرة التهجير وإخراج الفلسطينيين تجاه سيناء حدث منذ عهد الرئيس مبارك، وهي مرفوضة بصورة كاملة من الدولة المصرية.