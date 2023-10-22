«مجدى يعقوب» بأسوان.. 80 ألف مريض يستقبلهم سنويا

على أرض مدينة أسوان، يقع الصرح الطبى الضخم الذى ذاع صيته عالمياً باسم مستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب وأصبح بمثابة إنجاز طبى استثنائى أنشأه د.مجدى يعقوب، عملاق مجال الطب على مستوى العالم، حيث يعد من المستشفيات غير الهادفة للربح وهى مؤسسة غير حكومية تقدم خدماتها الطبية بشكل مجانى على مستوى عالمى للأشخاص الذين يعانون أمراض القلب المزمنة والأوعية الدموية فى مصر والمنطقة المحيطة أو من أى دولة فى العالم بها فى مجال أمراض القلب ويعمل المستشفى تحت إشراف وإدارة مركز أسوان للقلب.

كما يعد أول مركز متخصص فى أبحاث القلب والعمليات الجراحية المتعلقة به فى الشرق الأوسط، حيث بدأ التفكير فى إنشاء المركز فى عام 2009 من خلال اتفاقية ثلاثية بين وزارة الإسكان ومحافظة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، ومع ذلك، تم تعديل هذه الفكرة فيما بعد لتصبح اتفاقية ثنائية بين الوزارة والمؤسسة.

وجاءت فكرة إنشاء مركز طبى متكامل متخصص فى أمراض القلب بعد زيادة الطلب على المركز القديم، الذى كان يستقبل أكثر من 1600 حالة سنوياً، حيث يقع المركز الجديد فى مدينة أسوان الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

وتم تخصيص مساحة 37 فداناً لإنشاء المركز الجديد، الذى يتكون من 4 مبانٍ، بما فى ذلك مبنى إدارى ومبنى طبى ومبنى للأبحاث ومبنى سكنى لإقامة العاملين وأهالى المرضى بشكل مجانى. سيزيد المركز الجديد القدرة الاستيعابية من 100 سرير إلى 300 سرير.

ويضم المركز أكثر من 1200 طبيب وباحث وفريق تمريض، يستقبل نحو 80 ألف مريض فى العيادات الخارجية سنوياً، ويجرى حوالى 12 ألف عملية جراحية تشمل جراحات القلب المفتوح وتركيب الدعامات وغيرها من الإجراءات القلبية المعقدة.

بدوره، قال د.عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، لـ«الوطن»: يعتبر مستشفى مجدى يعقوب مرجعاً عالمياً فى مجال طب القلب والأوعية الدموية حيث يتميز المستشفى بتطبيق أحدث التقنيات الطبية واستخدام أحدث المعدات والأجهزة الطبية لتشخيص وعلاج الأمراض القلبية، ويتوفر فى المستشفى قسم متخصص للأبحاث العلمية فى مجال أمراض القلب.