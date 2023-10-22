مزاد لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية «الإدارة المركزية للمبيعات»، بيع كبير بالمزايدة العلنية لجلستي مزاد، الأول عبارة عن سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم، وذلك يوم 30 أكتوبر 2023، ومزاد آخر لبيع بضائع جمارك الإسكندرية ومطروح والسخنة والسويس، يوم 31/10/2023، وأكدت أن البيع دون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع وتأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيه.

مزاد لبيع سيارات جمارك الاسكندرية والسلوم

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية الإدارة المركزية للمبيعات، في بيان لها، أن المزاد الأول لبيع سيارات جمارك الاسكندرية والسلوم بالمزايدة العلنية جلسة مزاد 30/10/2023 عبارة عن مركبات نيابات، وبيانها كما يلي:

أنواع سيارات مزاد جمارك الاسكندرية والسلوم

سيارات ملاكي، وبيك اب، ونقل، وموتوسيكلات، وتروسيكل، ولودر، ماركات: «هيونداي - فولكس - نيسان - BMW - برليانس - مرسيدس - إيسوزو - هاوچيانج - حلاوة - هوجان - دايون - جاوا - هامرز - رينو - جيب شيروكي - سوزوكي - شيفروليه -فوتون - دايهاتسو - تويوتا - نيسان - كوازاكي - كاتربيلر - بجاج - النوس – هوندا»

وأوضحت أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه.

وحددت الهيئة بيع سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم في جلسة يوم 31/10/2023 لبيع سيارات ملاكي وميكروباص ماركات «فورد - هيونداي - تويوتا - BMW - ميتسوبيشي – کیا» وجميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

مزاد بيع بضائع جمارك الاسكندرية ومطروح والإيداعات الخارجية

وفي نفس اليوم عرض بيع بضائع جمارك الإسكندرية ومطروح والإيداعات الخارجية وجمرك السخنة والسويس وهي كما يلي:

معدات زراعية - ملابس - ورق ترشيح - مصنوعات فخار - رخام - قطع غيار سيارات - كيماويات أقمشة - رولات لدائن لاصقة- ماكينات صناعية - أجهزة كهربائية- تكييفات وأجزاءها - ثبات ليد - أدوات مطبخ ومائدة مستحضرات وأدوات تجميل - ألواح جبس - سيارات ملاكي مشطورة - قوالب أملاح معدنية - أجهزة ومستلزمات طبية - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - أثاث - عطور – سجائر- ألواح خشب- أحذية- شيشة إلكترونية ولوازمها- تليفونات محمولة ولوازمها- رولات ألومنيوم خيوط موصلات حرارية مستلزمات إنتاج بوتاجازات - أسمنت بترولي - أوناش كهربائية - ألياف صناعية - أدوات سباكة- سلك معدني ملفوف- خط إنتاج كمامات - ألواح جرانيت - كلوريد صوديوم - لعب أطفال - كراتين فارغة - ألواح أسقف معلقة - طوب - نجف ووحدات إضاءة وأجزاءها » وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة

شروط مزاد بضائع جمارك الاسكندرية ومطروح

يبلغ ثمن كراسة الشروط 400 جنيها وتقام جلسات المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم الجيزة، وتطلب كراسة الشروط والوصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 ش الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه.