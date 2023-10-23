معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية تواصل تطبيق قيم مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ جميع المعاهد بالمنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل منذ انطلاقها، ضمن خطة المبادرة للفصل الدراسى الأول للعام الحالي 2023 - 2024، لافتًا إلى أنّه جرى تناول سلوك «النظافة» لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التواضع» للمرحلة الإعدادية والثانوية.

تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية

وقال الدكتور أبو السعود الزفتاوي، منسق مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إنّه جرى تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمُعلمين المعنيين، إذ تضمنت الأنشطة على مدار الأسبوعين الماضيين فقرات الإذاعة الصباحية، بتناول فقرات متنوعة لسلوك النظافة، وقيمة التواضع بجميع المعاهد، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية، مع تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية وعدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية لتعكس أثر القيم المتناولة، وقد نالت المبادرة استحسان وقبول لدي أولياء الأمور فقاموا بالاشتراك مع ذويهم في تطبيق أثر القيم داخل المنازل.

وأضاف «الزفتاوي»، أنّه تم تفعيل سلوك «النظافة» لمرحلة رياض الأطفال بلا تغير اعتبار‌ًَا من يوم السبت الماضي الموافق 21 أكتوبر 2023، سوف يستمر حتي يوم 16 نوفمبر 2023، كما سيتم تطبيق سلوك «النظام» لتلاميذ المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف الدراسية ويستمر العمل به لمدّة أسبوعين متتاليين، وللمرحلتين الإعدادية والثانوية سيتم تطبيق قيمة «الصبر» ويستمر العمل بها لمدّة أسبوعين متتاليين.

مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

وتهدف مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طالب الأزهر الشريف بمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ليكون قدوة للجميع، فضلًا عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة، والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.