رسالة تهديد إسرائيلية لـ أنغام: «سنبيدكم جميعا».. والفنانة ترد

بعد دخولها في صدام عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، مع أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، ومهاجتمها إليه قائلة: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك»، كشفت مؤخرًا، المطربة أنغام عن تلقيها رسالة تهديد إسرائيلية بشكل مفاجئ عبر هاتفها.

أنغام تتلقى رسالة تهديد إسرائيلية

ودونت أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة».

وأوضحت أنغام في رسالتها: «نعلم جيدا من أنتم، أنتم محتلون ومغتصبون وسفاحون، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل».

كما تابعت أنغام في رسالتها: «لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تُذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام».

واختتمت أنغام رسالتها، قائلة: «شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا».