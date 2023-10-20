أنغام ومحمد صلاح الأحدث.. كيف تفوقت قوة مصر الناعمة على إسرائيل؟

ما يزال الشعب المصري يوجه رسائله القوية لدولة الاحتلال إسرائيل، سواء على أرض الواقع أو عبر الأدوات الفنية الممكنة، ودائما ما تثبت قوة مصر الناعمة قدرتها الفائقة على إحداث التغيير وإيصال الرسائل، آخرها قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح والفنانة أنغام.

أنغام تفحم أفيخاي أدري

درس لن ينساه أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ كتبت أنغام ردا على تدوينه قصف قطاع غزة: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك»، لتبدأ سلسلة من الردود بين أنغام وأفيخاي الذي هاجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لترد بدورها كسيدة مصرية أصيلة، ويقول عنها الجمهور: «دي قوتنا الناعمة ما بالك بالخشنة؟».

وكان الشد والجذب بين أنغام وأدرعي، ضمن الأكثر تداولا في الفترة الماضية، وعلق الجمهور: «أنغام عايزة تقول له الستات المصرية محدش يقدر يجي جنبهم»، هكذا أوصلت أنغام صوتها للعالم كله وإسرائيل على وجه التحدي بكل بساطة.

فيديو محمد صلاح يهز العالم

فيديو مدته دقائق قليلة، إلا أنه في خلال ساعات وصل إلى مئات الملايين من المشاهدات، مسجلا أقوى الرسائل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، التي لم تصل إلى إسرائيل وحسب، إنما امتد صداها إلى العالم كله، فقد وجه محمد صلاح رسالته باللغة الإنجليزية، ليفهمها أكبر قدر ممكن من سكان العالم، وقد أدان القتل بكل أشكاله.

ردود فعل إيجابية كبيرة على رسالة محمد صلاح التي هزت الوسط الكروي كله، ومصر والعالم الغربي والعربي وإسرائيل، وقال الجميع إن كلام صلاح كان بمثابة ناقوس إنذار للعالم كله، بأنه يجب فورا وقف إطلاق النار والمجازر التي تحدث في غزة.

محمود عبدالعزيز وأشهر عميل مصري

ارتبط الفنان محمود عبدالعزيز في الوجدان الإسرائيلي بقصة أشهر جاسوس مصري، فهو الذي تمكن بقوته الناعمة أن يجسد دور العميل في مسلسل «رأفت الهجان»، وكأنه الشخصية الحقيقية، إذ شرح بالتفصيل كيف تلاعبت المخابرات المصرية بواحد من أبرز أجهزة المخابرات -آنذاك-.

رأفت الهجان، الذي جسد شخصية رفعت الجمال، أشهر عميل مصري داخل إسرائيل، في وقت حرب أكتوبر 1973، الذي خدع أجهزة إسرائيل والمجتمع بأكمله لمدة 28 عاما من خلال شخصية ديفيد شارل سمحون، وساهم محمود عبدالعزيز في منح الدور حالة من الواقعية، خلال مسلسل من 3 أجزاء، مجسدا واحد من أهم أعماله الفنية، التي نقلته إلى مرحلة متقدمة، وعشقه الجمهور من خلاله.

عادل إمام.. طرد السفير

عادل إمام الفنان الذي تمكن من طرد السفير الإسرائيلي، في إطار من الكوميديا الفنية الهادفة في فيلمه «السفارة في العمارة»، إذ أعاد تسليط من خلاله وقت عرضه بالسينمات، نحو القضية الفلسطينية، وتحدث عن الانتفاضة، وكشف للمشاهد حقيقة إسرائيل.

وتمكن بقوته الناعمة أن يكون من المؤثرين في القضية الفلسطينية، كاشفا وحشية الاحتلال الإسرائيلي في فلطسين، وما تزال الجمل والإفيهات والمواقف الواردة من الفيلم، تتردد حتى بعد 18 عاما من عرضه.

أغاني ورسائل

قوة مصر الناعمة أهمها الفن، رسائل الدعم للجانب المصري والفلسطيني، والنفور من الجانب الإسرائيلي جاءت أيض، من خلال الأغاني الوطنية التي أنتجت في وقت النكسة عام 1967، وفي وقت نصر أكتوبر المجيد 1973.

رغم حالة الانكسار التي عاشها الجيش والشعب بعد 67، إلا أن الاغاني الوطنية كانت دائما شوكة في ظهر الاحتلال الإسرائيلي، إذ ساهمت في استعادة الأمل للمصريين مرة أخرى، ومن بينها: «خلي السلاح صاحي، فدائي، عدى النهار، أحلف سماها وبترابها».

وكما كانت أغاني النكسة مؤثرة، عبرت أغاني النصر عن الفرحة والقوة والعزة التي عاشها الشعب والجيش خلال أكتوبر 73، ومن بين تلك الأغاني: «بسم الله، صباح الخير يا سينا، رايحين شايلين في إيدنا سلاح، دولا مين ودولا مين».