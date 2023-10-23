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اللحظات الأخيرة بمستشفى القدس قبل قصفه في الليلة الأعنف على غزة (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
04:18 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حول اللحظات الأخيرة قبل قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى القدس الذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال.

ويتواصل عنف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلبه لآلاف من الأرواح البريئة، إذ قصفت منذ قليل مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر فضلا عن حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة، كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بإخلاء المستشفى التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، وتقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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