الليلة الأعنف.. فيديو للحظة قصف مستشفى القدس في قطاع غزة (فيديو)

يتعرض قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصف عنيف منذ بدء الليلة، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوصفها بأنها الليلة الأعنف على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وهو ما ردت عليه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف بالطيران.

وخلال الدقائق القليلة الماضية شهدت عدة مواقع مدنية في قطاع غزة لقصف هو الأعنف منذ بدء الحرب، حيث قصفت مستشفى القدس الذي يحتمي فيه نحو 12 ألف نازح فلسطيني، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

تحذيرات لمستشفى القدس

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بإخلاء المستشفى التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، وتقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم ترد، حتى الآن، عدد الإصابات أو الشهداء جراء هذا القصف العنيف الذي لحق بمحيط مستشفى القدس.

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