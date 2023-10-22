مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك قاسما مشتركا بين كل كلمات الوفود العربية والغربية والإفريقية، وهو أهمية وضررة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون قيد أو شرط.

وأكد «هريدي» خلال مداخلته بقناة «إكسترا نيوز»، على قوانين الحرب، التي يجب احترامها، والتي تخالفها إسرائيل في قطاع غزة، وتمارس عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أن حديث الدول الغربية متكرر وممل، عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو حق مكفول لدى الدول، التي تدافع عن نفسها على أراضيها وليس خارجها.

«هريدي»: تشن إسرائيل عدوانًا شرسًا على قطاع غزة

وتابع «هريدي» أن المقولة المتكررة بأن إسرائيل تدافع عن حقها، لابد أن يكون داخل أراضيها، وليس على حساب حياة الأبرياء، من الشيوخ والنساء والأطفال، كما نراه في العدوان الشرس بقطاع غزة.

امتناع الغرب عن فكرة وقف إطلاق النار

واستكمل «هريدي» أن الجانب الغربي امتنع تمامًا، عن فكرة وقف إطلاق النار، واحتوت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية، جزء يتعلق بالمبادئ التي تحكم موقف مصر، تجاه العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وآخر يتعلق بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، وثالث أن مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، وفي جميع الأحوال لن تتم على حساب مصر.