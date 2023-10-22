الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن رفضها تصورات إسرائيل حول التهجير

رفضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وذلك لمخالفتها القانون الدولي والإنساني.

ودعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.

وقفة احتجاجية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نظمت وقفة احتجاجية أمام مقرها الرسمي للتنديد بالقصف الإسرائيلي في فلسطين.