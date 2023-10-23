هزة أرضية تضرب جزيرة برتغالية بقوة 3.1 درجة

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقوع هزّة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر جزر الأزور البرتغالية بعمق 15 كيلومترا.

وتتكون الأزور البرتغالية الخاضعة للحكم الذاتي، من 9 جزر شمال المحيط الأطلسي، فيما أظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور البرتغالية على مسافة 202 كيلومتر شمال غرب بلدية سانتا كروز دا جراسيوسا.

وذكر مركز الزلازل، أنّ بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور البرتغالية، وقعت على مسافة 1411 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فونشال في الجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة ماديرا، شمال غربي أفريقيا.