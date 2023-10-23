سينما زاوية تعرض فيلم «Zátopek» بالمجان للجمهور.. اعرف الموعد

أعلنت سينما زاوية في وسط البلد عرض فيلم «Zátopek» إخراج دافيد انودرجيتشك، بالتعاون مع سفارة تشيك في القاهرة، يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، مجانا للجمهو، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وحصد الفيلم مجموعة واسعة من الجوائز وقت عرضه، إذ حصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي، بالإضافة إلى تسع جوائز «كريتش ليون» من بينهم جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثل لبطل الفيلم فاكلاف نيوجيل، وجائزة أفضل إخراج وتأليف لـ دافيد انودرجيتشك.

تفاصيل فيلم «Zátopek»

ويحكي الفيلم قصة العدّاء إيميل زاتوبيك الرياضي الوحيد الذي فاز بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات الجري في نفس الأولمبياد، والذي فعل ذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1952 في هلسنكي بفنلندا، ويروي قصة إرادة لا تقهر وما زالت تلهم آلاف الرياضيين حول العالم حتى يومنا هذا.

وتدور أحداث الفيلم في خريف عام 1968، حين يأتي صاحب الرقم القياسي الأسترالي في الجري رون كلارك إلى براغ، على أمل أن يساعده صديقه القديم وقدوته، إميل زاتوبيك، أشهر رياضي تشيكي على الإطلاق، في التغلب على أكبر أزمة في حياته المهنية، كما تتطرق الأحداث إلى العلاقة التي جمعت ايميل زاتوبيك وزوجته البطلة الأولمبية في رمي الرمح دانا زاتوبيك، اللذان على الرغم من كل المعوقات التي واجهها قضوا حياتهما معًا.

وجمع الفيلم في بطولته عدد من نجوم السينما التشيكية: فاكلاف نيوجيل، مارثا إيسوفا، روبرت ميكلوش، جيمس فريشفيل بالإضافة إلى جابرييل أندروز.