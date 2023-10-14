شروط وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات تعيين جديدة، في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وذلك من خريجي كليات الشريعة والقانون، والحقوق، والشرطة، دفعة 2023.

شروط وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توفرها في من يرغب في التقدم لـ وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهي كالتالي:

- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 سنة مع تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز كافة الاختبارات التي يتم إجراؤها له في هذا الشأن.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

موعد وأماكن سحب ملف التقديم للوظيفة

من المقرر أن يتم سحب ملف التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، بشار أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، وذلك نظير مبلغ 1200 جنيه، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 16 من الشهر نفسه.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل.

- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

- تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى من هنـــا.

- يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات، بشكل واضح وطباعتها من خلال نفس الموقع.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو غير المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.

- لا يجوز استرداد جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف.