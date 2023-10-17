وضع حجر أساس المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة في الفيوم (صور)

وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد، بموقعه المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم، والمقرر أن يُقام على مساحة 1000 متر مربع تقريبًا، وسيضم المبنى عدد من الطوابق العلوية وطابق أرضي، بما يُسهم في تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، والتي تعتبر كيان قضائي أصيل وتاريخي، ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف، حيث تُعد أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر، مشيدًا بما تقوم به الهيئة من جهود في تمثيل الدولة في الدعاوى والمنازعات، والحفاظ على المال العام، فضلًا عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، إلى جانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة.

التكامل بين مختلف الأجهزة

وأكد محافظ الفيوم، على أنّ أهم ما يميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية، هو التكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى حزمة الإنجازات التي تحققت خلال 10 سنوات الأخيرة، وضرورة العمل كأسرة واحدة تحت هدف واحد، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ومن ناحيته ثمّن رئيس هيئة قضايا الدولة، جهود المحافظ في تخصيص قطعة الأرض التي سيتم إنشاء مقر الهيئة الجديد عليها، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين، مُعربًا عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال ودعمه المستمر للهيئة.

الدفاع عن المال العام

وأوضح رئيس الهيئة، أن إنشاء مقار وفروع جديدة لهيئة قضايا الدولة بالمحافظات، يأتي في إطار حرص الهيئة، على القيام بدورها على الوجه الأكمل، للدفاع عن المال العام، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام، وتكامل منظومة العمل بالدولة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والمستشار عبدالرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع الهيئة بالفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، ولفيف من السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة.