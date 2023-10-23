تعرف على آخر موعد لسحب طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

يوما بعد يوم تتسارع الإجراءات، ويسير الجدول زمني في خطى ثابتة، ما يقرب ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من اللحظات الحاسمة، إذ ينتظر المصريون اليوم، أنّ تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي تظلمات المترشحين، والبدء في فحصها اليوم، ليجري بعدها البت فيها، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة.

آخر موعد لسحب طلبات الترشح

وبحسب الجدول الزمني، هناك عدد من الخطوات والإجراءات التي ينتظر أنّ تجري على مدار الأيام القليلة المقبلة، ولعل أبرزها هو آخر موعد لسحب طلبات الترشح من قبل طالبي الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024.

وفي هذا الشأن، قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الجدول الزمنى حدد يوم 8 نوفمبر، كآخر موعد لسحب طلبات الترشح، وأيضًا اختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح.

وانتهت أمس الأول السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدير بالذكر، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، كانت قد حددت أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر، على أنّ تحدث العملية الانتخابية في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.