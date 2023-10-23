حملات للتوعية بتحصين الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة في الدقهلية

أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، تشكيل حملات في قرى مركز أجا لتحصين الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنه جرى التحدث مع الفلاحين وعمل توعية إرشادية عن خطورة مرض الطاعون وأهمية التحصين للوقايه منه، وأهمية التسجيل والترقيم، وأهمية التأمين الصحي العادي على المواشي ومميزاته.

مرض طاعون المجترات الصغيرة

وطاعون المجترات الصغيرة مرض حيواني شديد العدوى يصيب المجترات الصغيرة الداجنة والبرية، وينجم المرض عن فيروس، وبمجرد ظهوره يمكن أن يصيب ما يصل إلى 90% من أي قطيع من الحيوانات، ويقتل المرض ما يصل إلى 70% من الحيوانات المصابة، وتزداد معدلات الإصابة مع بداية الشتاء وموسم الأمطار.