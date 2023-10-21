تحصين 26 ألف رأس أغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة في بني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع المديرية، التي بدأت أول الشهر الجاري، والتي تستهدف الأغنام والماعز في كافة قرى المحافظة.

تحصين 26 ألف رأس من الأغنام والماعز في بني سويف

وأشار إلى أن إجمالي الأعداد المحصنة ضد طاعون المجترات الصغيرة، وصل إلى 26 ألف رأس من الأغنام والماعز حتى اليوم السبت، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة.

تواصل حمل التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة

وأكد مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن المديرية جهزت الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة.

وأكد مدير الطب البيطري في بني سويف أن هذا المرض من الأمراض الفيروسية التي تصيب أساسا الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب، من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والإفرازات.